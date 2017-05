V DR Kongo na severovzhodu države razglasili epidemijo ebole

Kinšasa, 13. maja - Potem ko so oblasti v Demokratični republiki Kongo v petek za odročno območje na severovzhodu države razglasile epidemijo ebole, je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) danes sporočila, da zaradi odročnosti območja trenutno ni omejitev za potovanja in trgovanje. Okužbo z virusom so doslej potrdili pri enem človeku.