NY Times: Trump se je z odpustitvijo Comeyja pohvalil ruskemu zunanjemu ministru Lavrovu

New York, 19. maja - New York Times poroča, da se je ameriški predsednik Donald Trump v Ovalni pisarni ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu in veleposlaniku Sergeju Kisljaku pohvalil, da je odpustil "zmešanega in norega" direktorja FBI Jamesa Comeyja in s tem zmanjšal pritisk preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve.