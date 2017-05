Namestnik pravosodnega ministra ZDA imenoval posebnega tožilca za preiskavo ruske afere

Washington, 18. maja - Namestnik pravosodnega ministra ZDA Rod Rosenstein je presenetljivo uslišal zahteve demokratske manjšine v ameriškem kongresu in imenoval posebnega tožilca oziroma preiskovalca afere z ruskim vpletanjem v ameriške volitve na strani Donalda Trumpa in morebitnih povezav med Trumpovo kampanjo in Rusijo.