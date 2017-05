Abanka leto začela nižjim čistim dobičkom

Ljubljana, 19. maja - Abanka je v prvem četrtletju letos ustvarila 17 milijonov evrov čistega dobička, kar je 15,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Nižji dobiček je predvsem posledica manj ukinjenih oslabitev in rezervacij. Čiste obresti so upadle za 5,7 odstotka na 19 milijonov evrov, čiste opravnine pa so narasle za 5,7 odstotka na 10,8 milijona evrov.