Fitch zvišal bonitetno oceno NLB, Abanke in Nove KBM

Ljubljana, 5. maja - Bonitetna agencija Fitch je NLB, Abanki in Novi KBM zvišala dolgoročno bonitetno oceno. Za Abanko jo je zvišala z BB na BB+, za NLB in Novo KBM pa z BB- na BB. Znižala pa je bonitetno oceno Banke Intesa Sanpaolo, in sicer z BBB na BBB-. Obeti za vse štiri banke so stabilni.