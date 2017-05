Vzrok požara v Kemisu še ni potrjen, sanacija brežin potoka Tojnica ne bo hitra

Ljubljana, 18. maja - Ljubljanski kriminalisti so v sredo opravili ogled kraja požara v vrhniškem Kemisu in okvirno določili mesto, kjer bi lahko pričelo goreti. Preiskava sicer še ni zaključena in tudi vzroka požara še ne morejo potrditi, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Sanacija brežin bližnjega potoka Tojnica pa bo po navedbah pristojnih dolgotrajnejša.