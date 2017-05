Število begunskih otrok brez spremstva narašča, opozarja Unicef

Berlin, 18. maja - Število begunskih otrok brez spremstva je od leta 2010 naraslo za kar petkrat, v danes objavljenem poročilu opozarja Sklad ZN za otroke (Unicef). V letih 2010 in 2011 so po svetu zabeležili 66.000 otrok beguncev, ločenih od družine, leta 2015 in lani pa 300.000. Od slednjih jih je več kot polovica zaprosila za azil v Evropi.