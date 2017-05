Ugibanja o možnosti odstavitve Trumpa za zdaj na trhlih nogah

piše dopisniki STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 17. maja - Poplava slabih novic in škandalov, ki je v zadnjih dneh prizadela ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je pri demokratih v ZDA sprožila pričakovanja o možnosti predčasne odstavitve predsednika, ki pa so trenutno daleč od uresničitve. Podobno je bilo že leta 1993, ko so republikanci računali na odstavitev demokratskega predsednika Billa Clintona.