SI-CERT: Kapacitete za odziv na kibernetske napade potrebne nadgradnje

Ljubljana, 17. maja - Center SI-CERT je po nedavnem velikem globalnem kibernetskem napadu ocenil, da v Sloveniji imamo odzivne kapacitete, ki pa jih je nedvomno potrebno nadgraditi. "Na SI-CERT že vsaj 10 let opozarjamo na premalo zavedanja s strani politike in odločevalcev, šele zadnje leto pa se kažejo znaki izboljšanja," so zapisali v sporočilu za javnost.