Razmere po kibernetskem napadu po oceni Europola stabilizirane

Haag, 15. maja - Število žrtev obsežnega kibernetskega napada se po doslej znanih podatkih ni povečalo in razmere v Evropi se zdijo stabilne, je danes sporočil Europol in stanje označil kot uspeh. Tako evropske vlade kot podjetja so se tako z začetkom novega delovnega tedna očitno izognile "kibernetskemu kaosu", so dodali.