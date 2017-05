Tuje neposredne naložbe večje za 675 milijonov evrov

Ljubljana, 20. maja - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se marca povečale za 69 milijonov evrov, v zadnjih 12 mesecih za 675 milijonov evrov, kaže analitični prikaz Banke Slovenije po smeri naložb. Večina povečanja je bila znova v obliki lastniškega kapitala in reinvestiranih dobičkov, medtem ko se je neto dolg do tujih lastnikov znižal.