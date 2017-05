Na globalni ravni lani manj neposrednih tujih investicij

Pariz, 7. maja - Tok neposrednih tujih investicij na globalni ravni se je lani v primerjavi z letom 2015 zmanjšal za sedem odstotkov na 1613 milijard dolarjev (1460 milijard evrov), kaže poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Odlivi investicij iz Slovenije so se več kot prepolovili, občutno zmanjšali pa so se tudi prilivi.