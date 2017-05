Po požaru v Kemisu inšpekcija za okolje in naravo v izredni pregled dogodka

Ljubljana, 16. maja - Pristojne službe nadaljujejo ugotavljanje okoljskih posledic ponedeljkovega požara v podjetju Kemis na Vrhniki. Inšpekcija za okolje in naravo pa bo v naslednjih dneh opravila izredni inšpekcijski pregled nesreče. Inšpektorat bo preverili tudi, ali z odpadki, ki so nastali pri požaru, in pri sanaciji stanja ravnajo skladno s predpisi.