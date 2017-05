NIJZ: Zmerno izpostavljanje soncu in uravnotežena prehrana za optimalno preskrbo z vitaminom D

Ljubljana, 16. maja - Telo lahko pridobi optimalno količino vitamina D z zmernim izpostavljanjem kože sončnim žarkom ter z mešano in uravnoteženo prehrano. Izpostavljanje obraza in podlahti soncu nekajkrat na teden, 15 minut na dan zadošča za ustrezno preskrbo z vitaminom D, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).