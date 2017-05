NIJZ za brezplačno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za otroke do 3. leta in nekatere odrasle

Ljubljana, 10. maja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) predlagajo, da bi država krila stroške cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za otroke, stare do treh let, in za odrasle od 45. do dopolnjenega 50. leta. V okviru tega bi brezplačno, a prostovoljno cepili s tremi odmerki cepiva, ne bi pa država krila poznejših poživitvenih odmerkov.