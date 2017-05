Slovensko sodstvo v letu 2016 po oceni vrhovnega sodišča učinkovito in uspešno

Ljubljana, 16. maja - Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič izvajanje sodne oblasti v letu 2016 ocenjuje kot pozitivno. Prepričan je, da so sodišča v lanskem letu delovala "učinkovito in uspešno". Kljub temu pa sodstvo po njegovem mnenju še vedno ne more biti zadovoljno s kazalniki, ki se nanašajo na starejše nerešene zadeve.