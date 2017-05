Vrhovno sodišče bo predstavilo statistiko dela sodišč v letu 2016

Ljubljana, 16. maja - Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič bo danes na novinarski konferenci predstavil letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2016. Kot so poudarili na vrhovnem sodišču, slovenska sodišča delujejo učinkovito in uspešno, kar med drugim potrjujejo tudi ugotovitve Evropske komisije.