Za sofinanciranje sejemskih nastopov v tujini še milijon evrov

Ljubljana, 12. maja - Javna agencija Spirit je danes v uradnem listu v skladu z napovedjo objavila še en razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017, in sicer od junija naprej. Na voljo je milijon evrov, s katerimi namerava Spirit podpreti do 113 podjetij, od tega 77 v vzhodni in 36 v zahodni kohezijski regiji.