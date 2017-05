Za nastope podjetij na mednarodnih sejmih v prvem delu leta 400.000 evrov

Ljubljana, 5. maja - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z agencijo Spirit danes objavilo javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so bili oziroma bodo izvedeni v obdobju od januarja do konca maja. Vrednost razpisa je 400.000 evrov, so sporočili z ministrstva.