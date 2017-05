V Ljubljani na območju Tobačne festival inovacij Mini Maker Fair

Ljubljana, 13. maja - Ljubljana na območju Tobačne danes gosti največji "pokaži in predstavi" dogodek, ki združuje raznovrstne izumitelje, ustvarjalce, umetnike, znanstvenike in tehnološke zanesenjake. Predstavilo se bo okoli 200 posameznikov, organizacij in podjetij iz Slovenije in tujine. Festival bo odprl premier Miro Cerar kot častni pokrovitelj dogodka.