Ljubljana v soboto v znamenju festivala inovacij Mini Maker Faire

Ljubljana, 11. maja - Ljubljana v soboto gosti prvi festival inovacij, ustvarjalnosti in iznajdljivosti Mini Maker Faire, na katerem se bo predstavilo okrog 200 razstavljavcev s področij znanosti, umetnosti, rokodelstva ter podjetništva. Namen dogodkov je spodbujanje gibanja Maker in vzgoja novih ustvarjalcev med mladimi ter starimi, so dejali organizatorji.