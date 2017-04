Na Taborniškem feštivalu bodo zaznamovali svetovni dan tabornikov

Ljubljana, 22. aprila - Mestna zveza tabornikov Ljubljana danes med 10. in 14. uro v parku Tivoli pripravlja 21. Taborniški feštival, s katerim zaznamujejo svetovni dan tabornikov, ki sovpada s svetovnim dnevom Zemlje, so sporočili organizatorji. Feštival ponuja taborniške, ustvarjalne, družbeno odgovorne in športne delavnice, ki odsevajo taborniški način dela.