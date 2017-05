Društvo za odpravo krivic zaradi založenih oporok oškodovance poziva, naj preverijo svoje primere

Ljubljana, 11. maja - Odvetnik Franci Matoz, novinar Bojan Požar ter sin enega od oškodovanih zaradi na sodiščih pozabljenih oporok na slovenskih sodiščih Iztok Felicijan so ustanovili Društvo za odpravo krivic zaradi založenih oporok. Društvo bo vsem, ki so oškodovani zaradi pozabljenih oporok, nudilo brezplačen pravni nasvet, so pojasnili danes.