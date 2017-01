Vse nerazglašene oporoke vpisane v centralni register

Ljubljana, 16. januarja - Notarska zbornica Slovenije je v skladu z dogovorom z vrhovnim sodiščem in ministrstvom za pravosodje v Centralni register oporok vpisala vse do sedaj še nevpisane oporoke, ki so jih sestavila sodišča kot sodno oporoko ali so jih prejela v hrambo in jih niso priglasila za vpis register. Kot so navedli, so skupno vpisali 12.882 oporok.