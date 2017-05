Koalicija še v iskanju kompromisa glede odprtih zakonodajnih predlogov

Ljubljana, 11. maja - Koalicija tudi danes ni zaprla nekaterih zakonodajnih svežnjev, ki jim zadnje čase posveča precej pozornosti. Ponekod se partnerjem zatika v samem konceptu, po besedah vodje poslancev SMC Simone Kustec Lipicer pa so se zavezali, da predloge pod streho spravijo do poletja. Gre za področje prostorske, delovne in socialne ter zdravstvene zakonodaje.