Koalicija bo odprta vprašanja usklajevala prihodnji teden

Ljubljana, 4. maja - Koalicija bo odprta vprašanja, in sicer predlog reorganizacije centrov za socialno delo, spremembe prostorske in gradbene zakonodaje ter novelo zakona o pacientovih pravicah, usklajevala prihodnji teden, je po današnjem koalicijskem vrhu povedala vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer. Danes so se med drugim seznanili z razmerami v Mercatorju.