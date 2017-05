V Venezueli velik porast smrti dojenčkov ter nosečnic in porodnic

Caracas, 11. maja - V Venezueli, ki jo zaradi gospodarske in politične krize pesti pomanjkanje hrane in zdravil, se je lani število smrti dojenčkov v primerjavi z letom prej povečalo za skoraj 30 odstotkov. Za skoraj 66 odstotkov se je povečalo število žensk, ki so umrle med nosečnostjo ali 42 dni po porodu, je v sredo sporočilo venezuelsko ministrstvo za zdravje.