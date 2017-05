V Venezueli v izgredih nova smrtna žrtev

Caracas, 6. maja - V Venezueli so izgredi protivladnih protestov terjali novo smrtno žrtev. Mlad moški je v severnem mestu Valencia umrl v petkovih izgredih, ko ga je v glavo zadel izstrelek. V revnejših mestih pa so ljudje začeli pleniti trgovine in lokale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.