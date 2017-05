Zbirateljski kovanci ob 100-letnici Majniške deklaracije

Ljubljana, 13. maja - Banka Slovenije bo 29. maja dala v prodajo in obtok zbirko kovancev in zbirateljski kovanec za tri evre ob 100. obletnici Majniške deklaracije. Numizmatični izdelki bodo na voljo v izbranih poslovalnicah Deželne banke Slovenije, Nove KBM in pri blagajniškem okencu Banke Slovenije, so sporočili iz centralne banke.