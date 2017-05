Z Majniško deklaracijo pred 28 leti zahtevali suvereno slovensko državo

Ljubljana, 8. maja - Mineva 28 let, odkar je zdaj že pokojni Tone Pavček na Kongresnem trgu v Ljubljani prebral Majniško deklaracijo. Z njo so Društvo slovenskih pisateljev in prve opozicijske politične stranke zahtevali suvereno državo slovenskega naroda, ki se bo samostojno odločala o povezavah z drugimi narodi in bo temeljila na spoštovanju človekovih pravic.