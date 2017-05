V Hočah in okolici še številna odprta vprašanja glede Magne

Hoče, 11. maja - Več kot tri ure dolga in na trenutke vroča razprava o vzpostavitvi Magninega obrata v občini Hoče Slivnica je pokazala, da so tisti, ki so se lotili projekta, premalo in prepozno začeli o vsem skupaj seznanjati okoliške prebivalce. Čeprav ti niti ne nasprotujejo projektu in novim delovnim mestom, jih skrbijo okoljski vplivi in krčenje gozdov.