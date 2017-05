Poslanci SDS za sejo odbora DZ o vplivu naložbe Magne na okolico

Ljubljana, 9. maja - Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bi obravnavali vpliv izgradnje obrata Magne Steyr v Občini Hoče-Slivnica na okoliško kmetijsko, gozdno in okoljsko življenje. Skrbi jih namreč krčenje kmetijskih zemljišč in morebiten posek Rogoškega gozda.