Poštni sindikat ZSSS želi pogajanja zaključiti do konca maja

Maribor, 10. maja - Po torkovem protestnem shodu Sindikata poštnih delavcev KS 90 v Kopru zaradi izključitve iz pogajanj z vodstvom Pošte Slovenije so se danes oglasili še iz pogajalske skupine Sindikata delavcev prometa in zvez pri ZSSS. Kot so dejali, želijo pogajanja zaključiti do konca maja, s tem pa pri delodajalcu čim prej doseči prepotrebne spremembe.