Pošta se bo pogajala samo še z enim sindikatom, v KS 90 ogorčeni

Maribor, 25. aprila - Vodstvo Pošte Slovenije se bo glede sindikalnih zahtev odslej pogajalo le še s Sindikatom delavcev prometa in zvez pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, medtem ko je Sindikat poštnih delavcev KS 90 po njihovem nima dovolj članov in zato ne more biti reprezentativen. V omenjenem sindikatu so presenečeni in ogorčeni.