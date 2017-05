Boko Haram v Nigeriji izpustil 82 ugrabljenih deklet

Lagos, 7. maja - Islamistična skupina Boko Haram je izpustila 82 od več kot 200 deklet, ki so jih ugrabili pred tremi leti iz šole v kraju Chibok, so po poročanju tujih tiskovnih agencij v soboto sporočili iz urada nigerijskega predsednika. Islamisti so dekleta izpustili po dolgih pogajanjih z nigerijsko vlado v zameno za izpustitev več zaprtih članov Boko Harama.