V Nigeriji obeležujejo tretjo obletnico ugrabitve deklet iz Chiboka

Abuja, 14. aprila - Nigerija si stalno prizadeva za osvoboditev več kot 200 deklet, ki jih je pred natanko tremi leti iz šole v kraju Chibok ugrabila islamistična skupina Boko Haram, so danes sporočile nigerijske oblasti. V Nigeriji so se ugrabitve spomnili z molitvami, vigilijami, verskimi obredi in pohodi v prestolnici Abuja in gospodarski metropoli Lagos.