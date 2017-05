Iraške sile sprožile novo ofenzivo za osvoboditev zahodnega dela Mosula

Mosul, 4. maja - Iraške sile so v okviru operacije za osvoboditev zahodnega dela mesta Mosul iz rok skrajne skupine Islamska država (IS) danes odprle novo fronto na severozahodu mesta, so sporočile iraške oblasti. Cilj te ofenzive so tri četrti na severozahodu Mosula, medtem pa so že osvobodili manjšo vas v bližini mesta in plinarno.