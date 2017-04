Policija zavrača očitke o policijskem nasilju nad afganistanskim državljanom

Ljubljana, 29. aprila - Policisti naj bi v petek popoldne v parku Poti spominov in tovarištva na ljubljanskem Viču po navedbah rogovskega migrantskega centra Second Home brez poziva k legitimaciji fizično napadli, pretepli in poškodovali afganistanskega državljana. V policiji, kot so sporočili za STA, zavračajo vse očitke in namigovanja o policijskem nasilju.