Trump podpisal ukaz za povečanje izkoriščanje nafte in plina ob obali

Washington, 28. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je danes podpisal izvršni ukaz, ki notranjemu ministru Ryanu Zinkeju nalaga, da uvede podroben pregled vseh omejitev vrtanja nafte in plina ob obalah Atlantika, Tihega oceana in Arktike. Trump je zatrdil, da bo to prineslo milijarde dolarjev dohodka in odprlo več sto tisoč novih delovnih mest.