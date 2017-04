Trump voditelja Mehike in Kanade obvestil, da ZDA ostajajo del sporazuma Nafta

Washington, 27. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je danes opravil telefonski pogovor z mehiškim predsednikom Enriquejem Peno Nietom in kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem in ju v "prijetnem in produktivnem pogovoru" obvestil, da se ZDA ne bodo umaknile iz severnoameriškega sporazuma o prosti trgovini (Nafta).