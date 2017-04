Slovenija na lestvicah medijske svobode blizu tretjini najboljših

Ljubljana, 30. aprila - Medijsko svobodo redno spremljata organizaciji Freedom House in Novinarji brez meja. Slednji so Slovenijo umestili na 37. mesto z 21,7 točke, Freedom House pa s 23. točkami na 33. mesto. Obe organizaciji države razvrščata na lestvici od 0 do 100, pri čemer 100 pomeni najslabši, 0 pa najboljši rezultat.