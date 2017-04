Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu izpostavlja pomen zanesljivih podatkov

piše Polona šega

Ljubljana, 27. aprila - Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, 28. april, letos izpostavlja pomen zanesljivih podatkov s tega področja. Zanesljivi podatki so ključni za izboljšanje stanja, je poudarila Mednarodna organizacija dela. Varnost in zdravje pri delu sta sestavna dela konkurenčne prednosti delodajalca, opozarja Zbornica varnosti in zdravja pri delu.