Inšpektorji za delo imajo zadnje mesece vse več opravka z delom otrok

Ljubljana, 25. aprila - Inšpektorji za delo so lani opravili skoraj 14.700 inšpekcijskih nadzorov, pri čemer so odkrili 33.360 kršitev in izdali skoraj 11.000 ukrepov. Po besedah glavne inšpektorice za delo Nataše Trček so že deveto leto zapored največ kršitev ugotovili na področju neizplačila plač, zadnjih nekaj mesecev pa je pereča tema tudi delo otrok.