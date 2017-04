Vlada za investicijo v golniški laboratorij za mikobakterije ter prenovo trboveljske in murskosoboške bolnišnične lekarne

Ljubljana, 25. aprila - Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela sklep, da v načrt razvojnih programov za obdobje 2017-2020 uvrstijo tri nove projekte, in sicer investicijo v laboratorij za mikobakterije v Kliniki Golnik ter prenovo bolnišničnih lekarn v Splošni bolnišnici Trbovlje in Murska Sobota.