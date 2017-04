V Sloveniji ukinjeni ukrepi v zvezi s ptičjo gripo

Ljubljana, 25. aprila - Državno središče za nadzor bolezni je danes sklenilo, da prenehajo veljati ukrepi v zvezi s pojavi aviarne influence v Sloveniji. Razmere se namreč v Sloveniji in drugod po Evropi umirjajo, in sicer tako pri perutnini kot pri prostoživečih pticah. Imetnikom perutnine in ptic sicer še vedno svetujejo ukrepe biološke varnosti.