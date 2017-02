Pri poginulih labodih iz Lendave potrdili ptičjo gripo

Ljubljana, 3. februarja - Nacionalni veterinarski inštitut je Upravo RS za varno hrano, veterino in varstvo rastlin danes obvestil o pozitivnem rezultatu preiskav na virus aviarne influence H5N8 pri labodih, ki so jih našli v gramoznici Lakoš v občini Lendava. Veterinarsko higienska služba je tam v začetku tedna pobrala skupno 74 labodov, so sporočili iz uprave.