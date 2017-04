V Franciji zadnje slovo od ubitega policista

Pariz, 25. aprila - V Franciji so se danes poslovili od policista, ki je bil ubit minuli četrtek v napadu na Elizejskih poljanah. Spominske slovesnosti v Parizu so se udeležili tudi visoki francoski politiki, med njimi predsedniška kandidata Emmanuel Macron in Marine Le Pen, predsednik Francois Hollande, bivši predsednik Nicolas Sarkozy in bivši premier Manuel Valls.