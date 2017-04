Francoske volitve zvišujejo tudi tečaje na Wall Streetu

New York, 24. aprila - Spodbujeni z izidom prvega kroga predsedniških volitev v Franciji se tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu v začetku današnjega trgovanja zvišujejo. K optimističnemu vzdušju prispevata tudi podražitev nafte in opazno znižanje tečaja dolarja v razmerju do evra.