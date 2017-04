Evropske borze uvodoma močno navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 24. aprila - Osrednji indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje začeli krepko v zelenem. Vlagatelje so spodbudili rezultati prvega kroga predsedniških volitev v Franciji, v katerem sta največ glasov dobila neodvisni kandidat Emmanuel Macron in vodja skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen. Draži se tudi evro.