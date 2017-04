Predlog SDS glede podatkov bank končal pot v DZ

Ljubljana, 25. aprila - DZ je danes sklenil, da predlog novele zakona o bančništvu, ki ga je vložila SDS in po katerem bi imel DZ dostop do zaupnih podatkov bank, ki so bile deležne države pomoči, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Za obravnavo je glasovalo 31 poslancev, 37 jih je bilo proti.